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Kahramanmaraş'ta içinde çocuklarında bulunduğu araç ağaca çarptı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ayşe Ayan, kullandığı aracın kontrolünü kaybetti, otomobille beraber ağaca çarptı. Çocuklarının da bulunduğu kazada baba Erol Ayan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje çıktı ardından ağaca çarparak durabildi.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki Ayşe Ayan yönetimindeki 46 LH 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Ayşe Ayan ile otomobilde bulunan eşi Erol, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları Salman Aras , Elif Eylül Ayan yaralandı.

Babanın durumu kritik

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol Ayan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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