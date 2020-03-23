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Fatih Terim Adil Aouchiche için talimat verdi: Onu istiyorum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını Adil Aouchiche'nin transfer edilmesi için yönetime talimat verdi.

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UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.

Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir
Sabah'ta yer alan habere göre; Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.

Tüm şartlar zorlanacak
Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.

Metz'e karşı oynadı
PSG'de bir kez forma şansı buldu. Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.

Galatasaray'a gol attı
Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

Ne yapacak
PSG ile bir yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaray da Cezayir asıllı 10 numaranın geleceğinde söz sahibi olmak istiyor.

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