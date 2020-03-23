Galatasaray açıkladı Abdürrahim Albayrak ve eşi koronavirüse yakalandı

Hastaneden "iyiyim" mesajı

Hastanede DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.