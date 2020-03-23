Galatasaray açıkladı Abdürrahim Albayrak ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın en sevilen yöneticilerinin başında gelen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı. Galatasaray resmi açıklama ile iddiayı doğruladı. Albayrak çifti özel bir hastanede karantina altına alındı.
Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak da koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor. Galatasaray, resmi açıklama ile Abdürrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Albayrak hastaneden el sallayıp "iyiyim" mesajı verdi.
Galatasaray resmen açıkladı
Galatasaray kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır" denildi.
Hastaneden "iyiyim" mesajı
Hastanede DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.
Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı.