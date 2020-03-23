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Ronaldo'nun Koronavirüs test sonucu belli oldu

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

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Koronavirüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Juventus Kulübü, üst üste şok haberler alıyordu.

Daniel Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin virüse yakalandığı siyah-beyazlılar'da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Ronaldo'nun test sonucu negatif çıktı
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun Koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Ayrıca milli futbolcu Merih Demiral'ın da testi negatif çıkmıştı.

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