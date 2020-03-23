Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan korkutan açıklamalar: Tedaviye yetişemeyiz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, "Önemli olan bu birkaç hafta içinde koronavirüs vakalarında hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'inin koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceğini belirterek, "Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" dedi. Türkiye-İtalya karşılaştırmalarını doğru bulmadığını belirten Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz" diye konuştu.

Hastaları tedaviye yetişemeyiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" uyarısında bulundu. Bu nedenle yurttaşlara çok önemli görev düştüğünü yineleyen Prof. Azap 'Sosyal mesafeyi koruyun' çağrısı yaptı.

Hastaların yüzde 80'i hafif atlatıyor

Virüsün stabil ve dayanıklı bir virüs olduğunu, yapısını çok değiştirmediğini belirten Azap, "Şekil değişikliğine uğrayıp bulaşıklığını kaybetmedi. SARS gibi ortadan kalkmasını beklemiyoruz" dedi. Virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların yüzde 80’inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını, bu nedenle birçoğunun doktora bile gitmediğini anımsatan Azap şöyle konuştu:

Hafif atlatıp doktora gitmeyenler virüs saçıyor

“Bu kişiler toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve etrafa virüs saçıyorlar. Hastaneye dahi gelmedikleri için test yapma şansımız da yok. O yüzden toplumda bu virüs hızla yayılıyor. En etkili yöntem bu nedenle sosyal mesafe. İpin ucu kaçmış değil, halen önüne geçilebilir. O yüzden diyoruz sosyal mesafe önemli. 1 metreden fazla kimseye yaklaşmayın, kalabalık ortamlara girmeyin, olabildiğince evde kalın.”

'Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir'

Türkiye-İtalya karşılaştırmalarını doğru bulmadığını belirten Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz. O yüzden İtalya’dan önde olduğumuzu ve İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum” diye konuştu.

O ilaçla ilgili uyardı: Bazı kişilerde ölümcül bile olabilir

Sosyal medyada bir ilacın koronavirüsü tedavi ettiği hatta önlediği iddialarına ilişkin ise Azap, “Bu ilacın ne kadar süre verileceği, etkili olup olmayacağı, direnç üzerine etkileri ve istenmeyen etkilerinin ne olacağı bilinmemektedir. Bazı bilimsel temelleri var ama yeterli değil. Her ilacın yan etkileri olduğu gibi bunun da ciddi yan etkileri var. Bazı kişilerde ölümcül bile olabilir” dedi.