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Sevilay Yılman açıkladı: Oğlum ve birkaç arkadaşı koronavirüse yakalandı

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, kaleme aldığı yeni yazısında "Koronavirüs ailemize giriş yaptı, oğlum ve birkaç arkadaşı enfekte oldu" açıklaması yaptı.

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HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, bugünkü köşesinde Fransa'da yaşayan oğlu ve birkaç arkadaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. 

Sevilay Yılman, oğlunun sağlık durumuyla ilgili "Dün 15. günüydü ve neredeyse tamamen iyileşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Yazışmayı tercih ediyordu"

Yılman, yazısında şunları aktardı: Geçmiş zaman kullanıyorum çünkü bana da endişe etmeyeyim, korkmayayım diye ancak 8. gününde söyledi. Onda da mecbur kaldı. Çünkü ne zaman görüntülü ya da sesli konuşmak istesem reddediyor ve yazışmayı tercih ediyordu.

"Çok korktum…"

En sonunda bu haline daha da evham yaptığımı görünce görüntülü aramamı eli mahkum kabul etti ve tabii beni gerçekle yüzleştirdi. Çok korktum… Çok üzüldüm ama o, o kadar aklı başında ve sakin olabilmeyi başaran bir çocuk ki… Enfekte olup iyileşmiş olmasının aşılanma ile aynı şeye denk geldiği konusunda ikna etti beni ve bir şekilde rahatlattı. Çok şükür dün 15. günüydü ve neredeyse tamamen iyileşmiş durumda.

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