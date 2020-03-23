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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Altun Twitter'dan paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.

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