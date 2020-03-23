Formula 1 efsanesi Schumacher için Koronavirüs alarmı

7 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yatağa bağlı bir halde yaşamına devam eden Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için koronavirüs alarmı verildi.

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Geçirdiği kaza nedeniyle yatağa bağlı bir halde ve büyük sağlık sorunları içinde yaşamını sürdüren Formua 1 efsanesi Alman pilot Michael Schumacher için corona virüs alarmı verildi.

Ailenin yaşadığı İsviçre'de şu ana kadar 2200'den fazla corona virüs vakası ve buna bağlı 18 ölüm açıklandı. Genova Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi, Michael'ın virüsten korunması için ekstra tedbirler aldı.

Herhangi bir enfekte durumu yaşanmaması için Micheal'ın bir nevi karantina halinde ekstra korumaya alındığı ve ailenin de buna göre hareket edeceği bildirildi.

7 yıldır yatağa bağlı

Corona virüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi. 7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in yeri sır gibi saklanırken 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.





''Tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor"

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.