Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan 10 bine aşkın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor. Hürriyet'in haberine göre; Koronavirüs, Fenerbahçe'nin radikal kararlar almasına neden oldu. Sarı-Lacivertli kulüp ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

1- Futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.

2- Kulübede eski Fenerbahçeliler olacak; Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel, İdari Menajer Emre Belözoğlu.

3- Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

4- Bu önlemlere karşın mali tabloda düzelme olmazsa yönetim arazi satışını da gündeme getirecek.

Dünyanın üzerine bir kâbus gibi çöken koronavirüs kulüpleri derinden sarsacak ekonomik hasarlar yaratırken Fenerbahçe’yi de geleceğe yönelik radikal kararlar almanın arefesine getirdi.

Sözleşmeler TL üzerinden yapılacak

Hem teknik direktör sorununu gidermeye hem de sportif çöküşün öne geçmeye çalışan sarı lacivertiller futbolcularından değişen koşullarla uyum içinde olacak indirimler talep edecek. Buna ek olarak yönetim, yeni sözleşmeleri de bundan böyle Euro-dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden yapılacak.