Tokat'ta fırıncı attığı adımla herkesten takdir topladı

TOKAT'ta bir fırıncı koronavirüs nedeniyle işine gidemeyen insanların ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı. Attığı adımla ilgili konuşan Ferhat Kara, herkesin takdirini topladı.

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Tokat Sulusokak Mahallesi'nde pide fırını işleten Ferhat Kara, Corona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin ekmek ihtiyaçlarını salgın bitene kadar karşılayacağını duyurdu.

"Bugüne kadar buraya gelen hiç kimse.."

13 yaşından bu güne kadar fırıncılık yaptığını söyleyen Ferhat Kara, "Ankara'da bir ustanın yanında işi öğrenip bu iş yerini açtım. Daha sonra burada faaliyet göstermeye başladık. Daha önce biz çok ekmeksiz kaldık. Buraya kim gelirse gelsin, ister paralı, ister parasız, hiç kimse boş gönderilmemiştir bugüne kadar. Bu Corona virüsten dolayı birçok iş yeri kapandı. Kahveler, kahvehaneler, pastaneler bir çok yer kapatıldı. Bundan dolayı arkadaşların bir çoğu işinden oldu. Bu Corona virüs bitene kadar, mahallemizde ikamet eden arkadaşlarımız ve başka arkadaşlarımız buradan istedikleri kadar ekmek ihtiyaçlarını alabilirler" diye konuştu.

"Bir çocuk aç kaldığı zaman bizim.."

Günlük 600 pide dağıttığını ifade eden Kara, "İnsanlar çok memnun bu uygulamadan. İnsanların yüzü gülüyor. Buraya geldiklerinde parası olsa da olmasa da ekmek alıp çıkabileceklerini biliyorlar. Herkes mutlu. Akşam olduğu zaman onların mutluluğunu görmek her şeye değiyor. Bir çocuk aç kaldığı zaman burada bizim milyarlar kazanmamız bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.