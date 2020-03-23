İdari izin nedir idari izin kaç gün sürer yıllık izinden kesilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kuruluşlarında asgari çalışan dışındaki personellere idari izin verildi. İdari izin kararının ardından vatandaşlar idari izin nedir ve kimleri kapsar sorularının yanıtını araştırdı. Peki kamuda idari isin kimleri kapsar, idari izin yıllık izinden kesilir mi?

Abone ol

Dün akşam kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge yayınlandı. Genelgeden sonra vatandaşlar 'kamuda idari izin nedir' araştırmaya başladı. Peki idari izin genelgesi kimler geöerli, idari izin yıllık izinden düşer mi?

İdari izin genelgesi kimler için geçerli?

Dün yayınlanan genelgede, Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' Denildi.

İdari izin nedir: İdari izin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan izindir. İdari izin verildiği zaman devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

İdari izin yıllık izinden düşer mi: Devlet Personel Başkanlığı, devlet memurunun yıllık izin süresinin idari izin ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda Başkanlığın 29/04/2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü bulunduğunu, bu görüş kapsamında hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığı Görüşünde Bahsedilen Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?

Genel tatil günlerine ilişkin düzenleme 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanunun 2. maddesine göre genel tatil günleri aşağıda yer alan şekilde tanımlanmıştır.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür. 2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.