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Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı iki kardeş tutuklandı

İSTANBUL Sultangazi'de uyuşturucu satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 60 bin uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50.Yıl Mahallesi C Caddesi 2190. sokaktaki bir işyerinde 34 ve 38 yaşlarından Sinan A., Ahmet A.simli kardeşlerin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, çalışmalarının ardından adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında ruhsatsız tabanca, uzun namlulu tüfek, 10 mermi, 60 bin ecstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Kardeşlerin suç dosyaları kabarık

Şüphelilerden Ahmet A.'nın 2 yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, abisi olan Sinan A.'nın uluslararası uyuşturucu ticareti, yağma, 4 tehdit,  4 hırsızlık,  dolandırıcılık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve 2 mala zarar vermeden suç kaydı olduğu tespit edildi.

İsa D.'nin ise 6 hırsızlık, 2 mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu madde kullanma ve ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu belirlenirken, Ramazan Y.'nin 4 uyuşturucu madde kullanma, 3 tehdit, 2 ruhsatsız silah bulundurma, dolandırıcılık ve 2 mala zarar vermeden suç kaydı olduğu bildirildi.

İki şüpheli serbest kaldı, iki kardeş tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İsa D. ve Ramazan Y. Adli makamlarca serbest bırakıldı. Sinan A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kardeşi Ahmet A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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