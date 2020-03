Coronalı Rudy Gobert: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum

NBA'de Corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert, sosyal medyadan twitter üzerinden yaptığı açıklamada dikkatleri üzerine çekti.

Rudy Gobert'in açıklaması şöyle:

Koku ve tat alma kaybı, kesinlikle semptomlarından biri. Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?