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Coronalı Rudy Gobert: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum

NBA'de Utah Jazz potasını koruyan Rudy Gobert, Corona virüse yakalanan ilk NBA oyuncusu olmuştu. Gobert, twitter hesabından yaşadığı semptomları paylaştı.

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NBA'de Corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert, sosyal medyadan twitter üzerinden yaptığı açıklamada dikkatleri üzerine çekti.

Rudy Gobert'in açıklaması şöyle:

Koku ve tat alma kaybı, kesinlikle semptomlarından biri. Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?

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