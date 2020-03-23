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TEB saat kaçta açılacak TEB çalışma saatleri yenilendi 2020

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki TEB mesai saati kaç oldu? TEB açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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TEB  mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TEB tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. TEB  çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani TEB bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak. 

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

TEB DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türk Ekonomi Bankası, şubelerinin hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

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