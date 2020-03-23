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Garanti bankası çalışma saatleri yenilendi Garanti bankası kaçta açılacak?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki Garanti bankası mesai saati kaç oldu? Garanti bankası açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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Garanti bankası mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Garanti bankası tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. Garanti bankası çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani Garanti bankası bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak. 

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

GARANTİ’DEN CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Garanti Bankası, corona virüsü tedbirleri kapsamonda şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz” denildi.

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