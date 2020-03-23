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Benzin ve motorinin ardından büyük bir indirim de LPG'ye geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin ve motorine gelen indirim sonrası sektör yetkilileri, LPG otogaza da 60-70 kuruş arasında indirim beklendiğini açıkladı.

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Petrol fiyatlarında yaşanan sert değer kayıpları sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler gelmişti. Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye göründü.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, LPG otogazın fiyatına 60-70 kuruş arasında bir indirim bekleniyor.

İndirim miktarı değişiklik gösterebilir

Sektör yetkilileri, söz konusu indirim miktarının şu anki döviz kurları üzerinden hesaplandığını kurlardaki değişikliğe göre indirim miktarının değişebileceğini söyledi.LPG indiriminin Nisan ayının başında pompaya yansıması bekleniyor.

İndirim sonrası fiyatlar!

İndirim sonrası LPG fiyatı İstanbul'da 3,90'dan 3,20 liraya, Ankara'da 3,97'den 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,90'dan 3,20'ye gerileyecek.

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