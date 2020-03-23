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Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı sızma girişimi gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurulan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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