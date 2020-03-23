Osmaniye'de Van kedisi balkondan düştü ayağı kırıldı

OSMANİYE'de sahibinin hava alması için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkardığı Van kedisi, balkondan aşağı düşünce ayağı kırıldı. Veteriner hekimlerin başarısı sayesinde kedi tekrar sağlığına kavuşturuldu.

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Osmaniye'de, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşmesi sonucu yaralanan kedi ameliyata alındı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde sahibi Hasan Kaya tarafından, hava alması için balkona çıkartılan 2 yaşındaki erkek Van kedisi, bir anda aşağı düştü. Önce özel bir veteriner kliniğine götürülen kedi, daha sonra kırık şüphesiyle Hayvan Hakları Federasyonu'nun kurduğu 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirildi.

Ameliyatla sağlığına kavuştu

Burada kedinin çekilen röntgen filmi sonucunda diz ekleminde 'femur' kemiğinde kırık tespit edildi. Veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ve Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonunda "intrameduller pin" uygulaması yapıldı. Van kedisi tedavisinden kısa bir süre sonra ayaklarının üzerine basarak yürümeye başladı.

"Kasları zedelemeden.."

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, çekilen filim sonrasında kırığın düzgün ancak kemiğin çok ayrılmış olduğunu söyleyerek, "Kasları zedelemeden, sinir dokularına zarar vermeden küçük bir enjeksiyonla kemiği yerine getirmeye çalıştık. İntrameduller pin uyguladık ve başarılı oldu. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.