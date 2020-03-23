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Finansbak çalışma saatleri yenilendi Finansbank kaçta açılıyor?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki Finansbak mesai saati kaç oldu? Finansbak açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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Finansbak mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Finansbak tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. Finansbak çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani Finansbak bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak. 

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

FİNANSBANK’TAN AÇIKLAMA

QNB Finansbank, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

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