Bakan Albayrak'tan bankaların destek paketine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın koronavirüse ilişkin aldığı önlemlerle ilgili "Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." mesajı verdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın virüs salgınına ilişkin duyurduğu önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor"

- Corona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor.

"Özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum"

- Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum.