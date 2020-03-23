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İş Bankası da kredi destek paketini duyurdu! Özel bankalardan ilk adım

Sabah saatlerinde 3 kamu bankası kredi ödemelerini ertelemişti. Hazine Bakanı Berat Albayrak,özel bankalara da çağrı yapmıştı. Çağrıya ilk cevap İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası kredi ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteledi...

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İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek" denildi.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle;

"Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek. 

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

"KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak."

3 kamu bankası destek paketini açıklamıştı 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, alınan önlemleri açıkladı.

Bakan Albayrak'ın çağrısı yanıt buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın koronavirüse ilişkin aldığı önlemlerle ilgili "Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." mesajı verdi.

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