Trump'ın koruma ekibinden bir kişi koronavirüslü çıktı

ABD Gizli Servisi çalışanı bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, öte yandan, hastanın 3 haftaya yakın bir süredir 'korumakla yükümlü olduğu kimseyle temas etmediği' açıklandı.

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Başlıca görevi ABD Başkanı ve ailesini korumak olan ABD Gizli Servisi (USSS) tarafından yapılan açıklamada, servis üyelerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu sabah yapılan açıklamaya göre ayrıca, hastanın sağlık durumunun takip edildiği ve karantina altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, hastanın ajansın diğer çalışanlarıyla ve korumakla yükümlü oldukları kişilerle yaklaşık 3 hafta boyunca temas etmediği de vurgulandı.