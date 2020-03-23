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Mardin'de 'Renas' kod adlı terörist time el bombası atacağı sırada öldürüldü

MARDİN merkezli TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 'Renas' kod adlı terörist, Mehmetçiğe el bombası atacağı sırada etkisiz hale getirildi.

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Mardin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik vurulan darbe 'Kapan-1' operasyonuyla da sürdürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan, Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda, kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan PKK'lı terörist 'Renas' kod adlı Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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