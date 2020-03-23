HABER /  POLİTİKA

HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

Demirören Haber Ajansı

BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 6 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alındılar
Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

1 başkanın yakalanması için çalışma başlatıldı
Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı. 



Mehmet Uslu kayyum olarak atandı
HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan bankaların destek paketine ilişkin açıklama
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu tek bir şartta gündeme gelir dedi
Koronavirüsün hızla yayılmasına neden olan süper bulaştırıcıların sırrı çözüldü
Yahudi ailesi Rockefeller 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlatmış
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan korkutan açıklamalar: Tedaviye yetişemeyiz
Benzin ve motorinin ardından büyük bir indirim de LPG'ye geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ayşegül Yıldız kimdir İbrahim Tatlıses'in eşi kızı kimdir?
Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı iki kardeş tutuklandı
Ayşegül Yıldız kimdir yaşı kaç Ayşegül Yıldız ne iş yapıyor?
Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İbrahim Kalın 'bunun şakası yok' deyip açıkladı : 15 bine doğru ilerliyor
Çin Covid-19 önleme ve tedavi el kitabı! Koronovirüs kitabının Türkçe düzeltilmiş hali
Yorumlar 21 yorum