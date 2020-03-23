HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 6 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alındılar

Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

1 başkanın yakalanması için çalışma başlatıldı

Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı.





Mehmet Uslu kayyum olarak atandı

HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.