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Bülent Uygun: Allah rızası için evde kalın

Yukatel Denizlispor teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medya hesabından 'Evde kal' çağrısında bulundu.

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Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni tip Corona virüse karşı sosyal medya hesabından konuştu.

Bülent Uygun paylaşımında şunları söyledi:

Canım Türkiye'm lütfen evinde kal. Sevgili Denizliler Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil. Bu öldürücü bir salgın. ve dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi, hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Allah rızası için ve lütfen kalın. Çünkü ülke, vatan ve bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle ve aşkla bakın.

65 yaş üzeri taraftara ilk maç ücretsiz olacak

Öte yandan Yukatel Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Eli öpülesi, 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz; bugünlerde öncelikle kendi sağlığınız için evde kalmalı, devletimizin sizleri korumak amaçlı almış olduğu karara uymalısınız. Bugünlerde evde çok sıkıldığınızı biliyor ve ilk seyircili maçımızda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. 65 yaş üstü siz değerli taraftarlarımızın biletlerini ücretsiz yükleyeceğimiz, stadyumda sizlere sıkı sıkı sarılarak hasret gidereceğimiz ilk seyircili maçımızı sabırsızlıkla bekliyor, o zamana kadar kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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