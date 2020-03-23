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Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladıkları 13 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili günler sonra ilk kez konuştu. Kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadeleyle ilgili CHP'nin önerilerini açıkladı.

Salgını hep birlikte yeneceğiz

Salgına karşı herkesi birlikte hareket etmeye çağıran Kılıçdaroğlu, toplumu kurallara uymaya çağırdı. "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, önerilerini sıraladı:

1) 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da davet edilmeli

2) Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı

3) Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı.

Askeri hastaneler açılmalı

4) Hem salgın hem de milli güvenlik açısından askeri hastaneler açılmalı

5) Merkezi yönetim ve belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalı

Esnafın kredileri 3 ay ertelenmeli

6) Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcamamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

Çiftçini kredi borçları yeniden yapılandırılmalı

7) Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli

8) Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM’de yeni bir düzenlemeye gidilmeli

10) Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı

11) Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı

Sağlık personeline her ay 2 maaş

12) Kendi sağlıklarını tehlikeye atanlara her ay 2 maaş yatırılmalı ve sağlıkta şiddet

13) Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli

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