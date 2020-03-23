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Kolombiya'da bir cezaevinde koronavirüs isyanı: 23 mahkum öldü

Kolombiya'da hapishanede koronavirüs nedeniyle çıkan isyanda, 23 mahkumun öldüğü açıklandı.

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Adalet Bakanı Margarita Cabello, dün ülkedeki hapishanelerde başlatılan isyan ve firar girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 mahkum öldü 

Cabello, başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesindeki ayaklanmada 23 mahkumun öldüğünü, 83 mahkum ve 7 hapishane görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Yaralı mahkumların 32'sinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Cabello, iki hapishane görevlisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

"Hiçbir mahkum kaçmadı''

Cabello, hiçbir mahkumun firar edemediğini söyleyerek ayaklanmaların olduğu cezaevlerinde tüm sağlık tedbirlerinin alındığına dikkati çekti.

Ayrıca Cabello, hiçbir mahkumda ve cezaevi çalışanında koronavirüs  görülmediğini sözlerine ekledi.

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