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İbrahim Kalın 'bunun şakası yok' deyip açıkladı : 15 bine doğru ilerliyor

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı binli rakamlara çıkarken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli uyarılar geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve bunların uygulanmasına dikkat çekti.

Dünyada koronavirüs vaka sayısının hızla 400 bine, ölüm sayısını 15 bine doğru ilerlediğini aktaran Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."

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