HABER /  SPOR

Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti.

Abone ol

Formula 1'de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'lerinin ardından 7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Azerbaycan yarışı da korona virüs nedeniyle ertelendi.

Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, Formula 1, FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Grand Prix'i korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart'ta Australya Grand Prix'i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü'deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran'da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.

Formula 1'de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da korona virüse rastlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
İyileşen koronavirüs hastasının akciğerinde bulundu ürperten sonuç
Rusya'dan M4 karayolu açıklaması: Türkiye radikal grupları etkisiz hale getirecek
Sivrisineklerden Koronavirüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Digiturk'ten bomba karar: Tüm dizi, film ve spor kanalları ücretsiz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Koronavirüs salgını üç yolla bitebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Şükran Albayrak yaşı kaç Abdurrahim Albayrak'ın eşi kimdir?
Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart
Koronavirüste tedavi umudu! 3 bin 200 kişi ilacı deneyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Abdürrahim Albayrak kimdir kaç yaşında Abdürrahim Albayrak karantinada
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı
Yorumlar