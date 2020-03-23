HABER /  SAĞLIK

DSÖ'den Sokağa çıkma yasağıyla ilgili korkutan açıklama

Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağının tek başına yeterli olmayacağını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Dr. Michael Ryan, 'sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var" dedi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söyledi.

BBC'de Andrew Marr Show'a katılan Ryan virüsün yeniden güçlenmesinin önüne geçmek kamu sağlığı tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Virüs taşıyanların bulunması gerekir

Ryan "Odaklanmamız gereken hasta olanları, virüsü taşıyanları bulmak ve onları tecrit etmek, temas kurdukları insanları bulmak ve onları tecrit etmek" diye konuştu.

Hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var

"Şu anda tehlike sokağa çıkma yasaklarında" diyen Ryan "Şu anda güçlü kamu sağlığı önlemlerini hayata geçirmezsek, bu hareket kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var" dedi.

Almanya'da karar bugün verilecek

Avrupa ülkelerinden Almanya'da da sokağa çıkma yasakları tartışılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya saati ile 14.00'te eyalet başbakanlarıyla bir telekonferans yapacak. Toplantıda sokağa çıkış kısıtlamaları konusunda ülke çapında ortak bir düzenleme yapılıp yapılmaması ele alınacak. Ülke çapında ortak bir sokağa çıkış kısıtlaması getirilmesi de gündem maddeleri arasında. Almanya'da Bavyera eyaleti vatandaşların sokağa çıkışına kısıtlamalar getirmişti. 

Türkiye'de ise dün geceden itibaren 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkış yasağı getirildi.

İlgili Haberler
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan Koronavirüs önlemleri Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen ölümcül yanlışlar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağlık Bakanı açıkladı Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı 30'a yükseldi Çin'den hızlı tanı kiti geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorinin ardından büyük bir indirim de LPG'ye geliyor
Askerlere 14 gün karantina uygulaması açıklandı! MSB'den koronaya karşı yeni tedbir!
HDP'li 4 belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı
Diyanetin koronovirüs duası kararı! Ali Erbaş açıkladı yatsıdan sonra...
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan Koronavirüs önlemleri
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de Van kedisi balkondan düştü ayağı kırıldı
Garanti bankası çalışma saatleri yenilendi Garanti bankası kaçta açılacak?
Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Akbank çalışma saatleri güncellendi kaçta açılacak?
Ronaldo'nun Koronavirüs test sonucu belli oldu
Pazartesi uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor 2020 ders saatleri
Yorumlar 1 yorum