HABER /  DÜNYA

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1238'e çıktı

Anadolu Ajansı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1238'e ulaştığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1238'e çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 24'ünün durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti. 

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanetin koronovirüs duası kararı! Ali Erbaş açıkladı yatsıdan sonra...
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan Koronavirüs önlemleri
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı
Öğrenince hemen devreye girmiş! Erdoğan'dan önemli koronavirüs test kiti hamlesi
Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! Son 19 ayın en yüksek seviyesi
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ali Koç iyice köşeye sıkıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Buket Büyükdere kimdir yaşı kaç Gökhan Töre'nin eşi mesleği
Bankaların koronavirüs mesai kararı! Sabah açılış saatleri değişti
Kısa çalışma ödeneği 2020 nedir nasıl başvuru yapılır?
Yusuf Yazıcı sahalara geri dönüyor
Rasim Ozan Kütahyalı'ya İlker Başbuğ'a hakaretten ceza
Pazartesi uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor 2020 ders saatleri
Yorumlar 2 yorum