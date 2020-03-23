Sivas'ta 3 yaşındaki çocuk pencereden düşen oyuncağının arkasından atladı

SİVAS'ta 3 yaşındaki Turan Karakaya evinin açık penceresinden aşağı düşerek öldü. Olay sonrası küçük çocuğun pencereden düşürdüğü oyuncağının arkasından atladığı öne sürüldü.

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Sivas'ta, ikinci kattaki evin pencere kenarında oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı iddia edilen henüz 3 yaşındaki Turan Karakaya, beton zemine çakıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Diriliş Mahallesi 21'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin çocuğu olan Turan Karakaya, iddiaya göre, ikinci kattaki evlerinde, pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki oyuncak, açık olan pencereden aşağı düştü. Oyuncağın peşinden atlayan Turan da yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Komşuların görüp, aileye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralıydı, hastanede hayata gözlerini yumdu

Ağır yaralı olduğu belirlenen minik Turan, sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Turan Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.