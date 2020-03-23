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ALES başvuruları ne zaman sona erecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuru süresi bugün sona erecek.

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuru süresi bugün sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre ALES'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 10 Mayıs'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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