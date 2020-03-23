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Ronaldinho koronavirüs nedeniyle karantinada

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, sahte pasaport suçlamasıyla kaldığı Paraguay'daki hapis günlerinde ilk kez corona virüsten etkilendi.

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Paraguay'da corona virüs vakaları artınca Barcelona'nın efsane yıldızı Ronaldinho'nun da yer aldığı hapishanede flaş karar alındı.

40. yaş günün kutlayan Brezilyalı isim, sıkı tedbirlerle karşılaştı. AFP'nin haberine göre, Paraguay'daki hapis yönetimi, ülkede artan vaka sayıları sonrası Ronaldinho'yu karantinada tutmayı doğru buldu.

Ronaldinho izole edildi
Herhangi bir problemin yaşanmaması için ünlü futbol yıldızının izole edildiği ve sınırlı sayıda insanla tedbirler kapsamında görüştürüldüğü aktarıldı.

Ortak alanlar askıya alındı
Ronaldinho'nun hapisteki futbol turnuvaları ve diğer mahkumlarla ortak alanda yemek yemesi de şu an için askıya alındı. Ayrıca hapishane yönetimi Ronaldinho ile beraber diğer mahkumlara test yapılacağını da aktardı. Ronaldinho'nun ailesine de konuyla alakalı bilgi verildi.

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