HABER /  DÜNYA

Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Abone ol

Mısır basınında yer alan haberlere göre, salgını kontrol çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud hayatını kaybetti.

Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fitch'den Mısır ekonomisine uyarı

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kovid-19 salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli prof. Abdullah Çoban koronavirüsü yok eden ürünü tanıttı
Ronaldinho koronavirüs nedeniyle karantinada
İyileşen koronavirüs hastasının akciğerinde bulundu ürperten sonuç
Rusya'dan M4 karayolu açıklaması: Türkiye radikal grupları etkisiz hale getirecek
Sivrisineklerden Koronavirüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Digiturk'ten bomba karar: Tüm dizi, film ve spor kanalları ücretsiz
ÖNCEKİ HABERLER
Yetişkinlerde vücut ısısı kaç olmalı 38 derece normal mi?
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 316 hesap sahibi hakkında yasal işlem yapıldı
Diyanet atağa geçti! WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak
Abdurrahim Albayrak’ın komşuları tedirgin
BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanır BİLSEM takvimi
İdari izin yıllık izinden düşer mi en fazla kaç gün idari izin olur?
Yorumlar 1 yorum