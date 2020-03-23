Mersin'de yasağı umursamadan sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler cezayı yedi

MERSİN'de tüm ülkede koronavirüse karşı tedbir olarak alınan 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlar, polisin çemberine takıldı. Polis ekipleri hiç taviz vermeden işlem yapıp, cezayı kesti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Coronavirüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü olup sokağa çıkanlar cezayı yemekten kaçamadı.

Tarsus ilçesinde, 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile polis kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis, insanlara evde kalmaları yönünde anonslar ile kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392’şer TL ceza kesildi. Toplamda 7 bin 840 TL ceza kesilirken, vatandaşlar ve polis arasında zaman zaman yaşanan ilginç diyaloglar dikkat çekti.