Yetişkinlerde vücut ısısı kaç olmalı 38 derece normal mi?

Ateş koltuk altından ölçüldüğünde 36.5 - 37 derece normal sayılır, makattan ölçüldüğünde ise 36.4 - 37.6 Cº vücut ısısı normal kabul edilir. Koltuk altı ısısı 37-37.5 derece arasında çıkarsa çok hafif ateş, 37.6-37.9 derece arası çıkarsa hafif ateş, 38.5-39.5 derece arası yüksek ateş, 40 derecenin üzerinde ise çok yüksek ateştir.

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Koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri yüksek ateş. Peki ateşin normal değeri kaç olmalı, 34.5 ateş veya 37.5 derece ateş normal değerler içinde midir? Öncelikle makattan ölçülen vücut ısısı ile koltuk altından ölçülen arasında fark var. Makattan ölçüldüğünde normal sayılan vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altından ölçüldüğünde normal ısı ise 36.5-37.0 0C arasındadır. Yetişkinlerde vücut ısısının 37 derecenin üzerinde olması durumunda ateşten söz edilir.

*Koltuk altı ısısı 37-37.5 derece arasında çıkarsa çok hafif ateş,

*37.6-37.9 derece arası çıkarsa hafif ateş,

*38-38.5 arası orta derecede yüksek ateş,

*38.5-39.5 derece arası yüksek ateş,

*40oC'nin üzerinde ise çok yüksek ateştir. Koltukaltından alınan ateş değerleri makattan alınana göre 10 derece daha düşüktür.

Çocuklarda vücut ısısı, erişkinlerden daha yüksektir. Klâsik olarak çocuklarda ateş 4 yaşa kadar makattan ölçülür. Bu yöntem en ideal olanıdır. Çocuklarda 38 derecenin üstü ateş kabul edilir. er taraflardan ölçüm yapılır.

Ateş en doğru nereden ölçülür?

*İdeali timpanik (kulak arkası) dereceleri kullanmak. O yoksa dil altından ya da koltuk altından ölçen termometreleri kullanabiliriz.

Ateş 39-40 derecenin üzerine çıktığında vücut aşırı enerji harcamaya başlar, kalp ve solunum sistemi daha hızlı çalışır. Vücut, kol ve bacaklardaki damarları büzüp bu bölgelere daha az kan gönderirken; beyin, kalp, karaciğer gibi organlara daha fazla kan gönderir. Vücut alacalı, mermerimsi bir görüntü alır, el- kol ve bacaklarda soğukluk olmasına rağmen gövdede yüksek sıcaklık görülür.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, koronavirüs salgınının en önemli belirtisi sayılan ateş konusunda bilgi verdi.

*Koronavirüs olgularının yüzde 86 gibi bir kısmında ateş yüksekliği var ama ateşin olmadığı durumlar olabilir. Özellikle çocuklarda, genç erişkinlerde, belki hatta yaşlılarda yüksek ateş göremeyebiliriz. Buradaki ateş daha çok 38,5 ve üzerindeki ateşler ama çok daha düşük 37,5-38 gibi vücut ısısının olduğu durumlarda söz konusu olabilir.

*“Ateş ölçerler standardize ve kalibre edilmiş çeşitli testlerden geçirildikten sonra birtakım belgeler alarak piyasaya sürülmüştür. Dolayısıyla bunların bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılıyorsa bunlarla ilgili sorun yoktur ama mesela termal kameralar genellikle 38 derece ve üzerini saptıyor. Fakat bizim normal şartlarda vücut ısımız 37,5 dereceye kadar normal. Dolayısıyla 37,5 ve 38 derece arasında da subfebril de olsa bir ateş yüksekliğinden bahsediyoruz. Termal ölçerle bunu saptamak mümkün olmayabilir. Kızıl ötesi termometreler ya da ısı ölçerler de yine 38 derece ve üzerinde ölçüm yapıyor. 37,5 ile 38 derece eğer saptanamıyorsa, başlangıçta bu gözden kaçırılabilir. Şu dönemde koronavirüs enfeksiyonunu ararken tabii ki ateş önemli ama olmaması durumu bunun olmadığının bir göstergesi değil."