BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanır BİLSEM takvimi

Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM 1. Aşama grup tarama sınavları devam ediyor. BİLSEM grup tarama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Grup tarama uygulama sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde online açıklanacak

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BİLSEM grup tarama sınavları devam ediyor. BİLSEM 2019-2020 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi belli oldu. Takvime göre, grup tarama uygulamaları 04 Ocak 2020-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM GRUP TARAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Grup tarama uygulamaları 04 Ocak 2020-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde //meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak.

Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazlar 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN: Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler //meb.gov.tr adresinden 04 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre

belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.