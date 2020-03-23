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Abdurrahim Albayrak’ın komşuları tedirgin

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından çifttin Büyükçekmece’de bir sitede bulunan villası sessizliğe büründü. Komşuları üzgün ve tedirgin olduğu görülürken evi havadan görüntülendi.

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Geçtiğimiz hafta Yeşilköy'deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan ve ikinci testi yapılan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Hastanede karantinaya alınan Albayrak çiftinin tedavileri devam ederken çiftin yaşadığı lüks villa sessizliğe büründü. Komşuları zorunda olmadıkça sokağa çıkmazken, sosyal alanların ise tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi.



“Hepimiz tedirginiz”
Abdurrahim Albayrak’ın 15 yıllık komşusu olduğunu söyleyen Dursun Boran haberi aldıktan sonra üzüldüğünü belirterek”Bu mahallede ikinci korona vak'ası ne yazık ki. Bir hafta öncede başka bir komşumuzda çıkmıştı. Bu sabahta aldığımız haberle Abdurrahim Albayrak ile eşinin testlerinin pozitif çıkmış. Gerçekten çok üzüldük. Tedbir olarak kimse dışarı çıkmıyor. İster istemez bizde tedirgin olduk. Herkes sosyal alanları kullanmayı bıraktı sitede. Gün içerisinde yoğun kalabalık olurdu artık herkes evinde çalışıyor kimse sokağa adımını bile atmıyor”diye konuştu.

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