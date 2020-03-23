Başsavcılktan 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı haberine yalanlama

Ajanslardan, İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı son dakika bilgisi olarak geçti. Mahkemede görev yapan bir hakimin ilk kısa testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle de 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındığı öne sürüldü. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalanladı.

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İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hakimin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı, bu nedenle 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındığı haberi yayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberi kesin bir dille yalanlayarak, ''FETÖ’nün sosyal medya hesaplarından da yoğun biçimde paylaşılan, çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kapatılan herhangi bir mahkeme yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkemenin olmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla bir kısım basın yayın organları ve internet sitelerinde yayınlanan "Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı", "kim var kim yok karantinaya alındı", "17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı" şeklindeki haberler nedeniyle açıklama zorunluluğu duyulduğu kaydedildi.

Ateş ölçer cihazlarla ölçümler yapılıyor

İstanbul Adliyesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, dezenfekte çalışmalarının yapıldığı, personel ve vatandaşların adliye giriş kapılarında ateş ölçer cihazlarla ölçümlerinin de gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamaya konu, FETÖ’nün sosyal medya hesaplarından da yoğun biçimde paylaşılan, çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme olmadığı gibi ilgili mahkeme çalışanlarının test işlemleri devam etmektedir, gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dün de Anadolu Adliyesi'nde 4 ağır ceza mahkemesi kapatılmıştı

Dün de Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. 'de koronavirüs tespit edilmiş, katip U.E'ye virüsün hemşire olan eşinden bulaştığı belirlenmişti. Bunun üzerine şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personeli izne çıkartılıp bölüm kapatılmıştı.