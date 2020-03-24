65 yaş üstü ünlüler evde kaldı dışarı çıkma yasağı gelen ünlüler bakın kimler

76 yaşındaki usta oyuncu kendine bakan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde eczanede görüntülenen Çehre "Kendi çapımda önlemler alıyorum. Büyük alışverişlerime giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda, arabada mendillerim var… Bol bol su içmeye çalışıyorum. Arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek salgına karşı sevenlerini uyardı.