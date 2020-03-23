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Mardin'de kamyoneti akılların alamayacağı bir şekilde sürdü trafikten men oldu

MARDİN'de hurdacılık yapan Ramazan Karaaslan, kamyoneti kapıya çıkarak ayağıyla sürdü. Polis görüntüleri görünce Karaaslan'ı gözaltına aldı, cezai işlem uyguladı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kullandığı aracın kapısına oturup direksiyonu ayaklarıyla kullanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karaaslan'a, 264 TL para cezası uygulandı. Öte yandan Karaaslan, psikoteknik test için Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kızıltepe'de hurdacılık yapan Ramazan Karaaslan, dün Sanayi Mahallesi'nde yönetimindeki hareket halindeki 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Karaaslan, ayaklarıyla direksiyona yön vererek aracı tehlikeli şekilde kullandı. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği Karaaslan, aracı bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.

Araç men edildi kendisi 264 TL ceza yedi

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ramazan Karaaslan'ı dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı, kamyoneti ise trafikten men edip çekiciyle otoparka götürdü. Emniyette ifadesi alınan Karaaslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çevreyi rahatsız' suçlarından toplam 264 TL para cezası uygulandı. 

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