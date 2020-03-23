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Türk Eczacıları Birliği’nden eczanelere gideceklere çağrı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), corona virüs salgını nedeniyle, eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı alan vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme videosu hazırladı.

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Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyaya yayılan ve şu ana kadar 300 bin kişinin hastalanmasına, 15 bin kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası Türk Eczacıları Birliği bir açıklama yaptı.

''Lütfen zorunlu olmadıkça eczanemize gelmeyin''
"Bizler sizin için her zaman eczanemizdeyiz" sloganıyla başlayan videoda, "Ama siz kendi sağlığınızı korumak için lütfen zorunlu olmadıkça eczanemize gelmeyin. Eğer eczaneye gelmek zorunda kaldıysanız ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti alırken kurallara uyun" çağrısı yapılan Türk Eczacıları Birliği’nin hazırladığı videoda yer verilen kurallar şöyle:

- Diğer insanlarla en az 1 metre olacak şekilde mesafenizi koruyun.

- Eczanede en fazla 3 kişiye işlem yapılabilir, dördüncü kişiyseniz lütfen dışarıda sıranızın gelmesini bekleyin.

- Para alışverişlerinizde mümkün mertebe temassız banka kartlarını kullanmaya özen gösterin.

- Gerekmedikçe yüzeylere dokunmayın veya insanlarla el temasında bulunmayın.

- Koruyucu diğer önlemleri aksatmayın.

- Bizler sizler için görevimizin başındayız. Siz de bizim için evde kalın. Eczacılar görev başında.

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