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Antalya'da hurdaya dönen otomobilde baba öldü oğlu yaralandı

ANTALYA'da trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Otomobil içerisinde bulunanlardan Murat Çetin yaşam mücadelesini kaybederken, Hasan Çetin yaralı olarak kurtuldu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde akıl almaz bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası otomobilde oluşan tablo adeta faciayı özetledi.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda gerçekleşti. Mersin istikametine seyir halindeki Hasan Çetin'in kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına dönerken, yola fırlayan sürücü Hasan Çetin ile araçta sıkışan babası Murat Çetin yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan babayla yola savrulan oğlu, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Baba kurtarılamadı oğlunun durumu iyi

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Murat Çetin, bu sabah yaşamını yitirdi. Özel bir hastaneye götürülen Hasan Çetin'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu kaydedildi. Murat Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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