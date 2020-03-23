HABER /  YEREL

Antalya’da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı. Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü.

Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli prof. Abdullah Çoban koronavirüsü yok eden ürünü tanıttı
Ronaldinho koronavirüs nedeniyle karantinada
İyileşen koronavirüs hastasının akciğerinde bulundu ürperten sonuç
Rusya'dan M4 karayolu açıklaması: Türkiye radikal grupları etkisiz hale getirecek
Sivrisineklerden Koronavirüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Digiturk'ten bomba karar: Tüm dizi, film ve spor kanalları ücretsiz
ÖNCEKİ HABERLER
Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Başsavcılktan 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı haberine yalanlama
Yetişkinlerde vücut ısısı kaç olmalı 38 derece normal mi?
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 316 hesap sahibi hakkında yasal işlem yapıldı
Diyanet atağa geçti! WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak
Gökhan Töre kiminle evlendi ikinci eşi Buket Büyükdere kimdir?
Yorumlar 1 yorum