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Facebook korona virüs çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'na destek verecek

Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa destek sağlayacak.

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Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak.

İnsanlar sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilecekler

Facebook açıklamasına göre, dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak isteyen şirket, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleyecek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlayacak.

Bu kapsamda, Türkiye'deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacak.

"Corona virüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı ileti, kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni corona virüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.

Şirket aynı zamanda, corona virüs konusunda en doğru bilgileri Türk vatandaşlarına doğrudan ulaştırmak için, Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek de sağlayacak.

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