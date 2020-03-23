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Ziya Selçuk'tan E.B.A'daki tartışılan 'Menderes' görüntülerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimdeki merhum Başbakan Adnan Menderes görüntüleri ile ilgili yaptığı açıklamada "ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında, şunları kaydetti: Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik.

"Ben de onaylamıyorum"

Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

"Verdiği zararı konuşuyor olmak..."

Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.

İşte tartışılan görüntülerden bir kare:

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