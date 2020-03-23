Özel bankalar da düğmeye bastı! İşte bankaların koronavirüse karşı tedbir paketleri
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajıyla birlikte özel bankalar da koronavirüse karşı alıncak tedbirler kapsamında harekete geçti. Firmalara ilave kredi limiti tahsisi, kredi ödeme ertelenmesi gibi kararlar verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının koronavirüs ile mücadele kapsamında bugün açıkladığı destek paketlerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, özel bankalara da bu adımlara destek olma çağrısında bulundu.
Albayrak'ın çağrısı sonrası kamu bankalarının ardından özel bankalar da koronavirüs kapsamında aldığı önlemleri duyurdu. İşte bankaların aldığı önlemler ve detayları...
Ziraat Bankası
1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,
2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,
3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,
4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,