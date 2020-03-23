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Türk hekim koronavirüsle ilgili kök hücre çalışmasını DSÖ'ye sundu!

Dr. Yüksel Büküşoğlu, geçtiğimiz günlerde American Academy of Stem Cell Physicians’ın koronavirüsün neden olduğu ölümcül enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinin tedavisinde faydalı olabileceğini iddia ettiği yeni bir tedavi protokolünü Dünya Sağlık Örgütü'ne tavsiye ve bilgi olarak sunduğunu söyledi.

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Koronavirüsün neden olduğu ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı harabiyetin ve solunum yetmezliğinin kök hücre tedavisi ile tedavi edilebileceğini iddia eden bir takım yeni tıbbi çalışmalar peş peşe ortaya çıkmaya başladı.

Koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tıbbi çalışmaya alakalı bilgi veren kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu, “American Academy of Stem Cell Physicians geçtiğimiz günlerde koronavirüsün neden olduğu ölümcül enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinin tedavisinde faydalı olabileceğini iddia ettiği yeni bir tedavi protokolünü Dünya Sağlık Örgütü'ne tavsiye ve bilgi olarak sundu” dedi.

Dr. Büküşoğlu, "Koronavirüs, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi düşük kişilerde akciğerlerde iltihap, ödem ve harabiyete bağlı olarak ciddi solunum yetmezliği oluşturarak ölümcül olabiliyor. Ancak, kök hücre tedavisinin akciğerlerde oluşan bu hasarı onararak, tedavi ettiğini iddia eden bir takım çok yeni tıbbi çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Nitekim, American Academy of Stem Cell Physicians, geçtiğimiz günlerde koronavirüsün neden olduğu ölümcül enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinin tedavisinde faydalı olabileceğini iddia ettiği yeni bir tedavi protokolünü Dünya Sağlık Örgütü'ne tavsiye ve bilgi olarak sundu. Önümüzdeki günlerde bu konuda "Kanıta Dayalı Tıp" ışığında nasıl gelişmeler olabileceğini görebileceğiz” diye konuştu.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, koronavirüs enfeksiyonuna karşı halen en etkili korunma yönteminin, bağışıklık sistemimizi yüksek tutmak sosyal izolasyon, kişilerin kendilerine karantina tedbiri almaları ve el hijyenine dikkat edilmesi olduğunu söyledi.

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