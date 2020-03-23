Can Ataklı uzaktan eğitimdeki türbanlı öğretmene 'facia' dedi TT oldu

Yazar Can Ataklı uzaktan eğitimde başörtülü bir öğretmenin öğrencilere ders anlatmasını eleştirirken skandal ifadeler kullandı. Ataklı'nın "İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz" sözleri kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile ders başı yaptı. EBA'dan ve televizyondan ders anlatılan öğrencilere yüz binlerce içerik sunuldu. Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı, Tele1 kanalında uzaktan öğretimi skandal ifadeler ile değerlendirdi.

Can Ataklı'ya göre facia

Ataklı, "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." dedi.

Tepki yağdı

Öğretmenin başörtülü olmasına tepki gösteren Ataklı, hakarete varan sözler söyledi. Ataklı'nın sözleri Twitter'dan gündem olurken, tepki yağdı.

taklı için yapılan yorumların bazıları şöyle:

Can Ataklı uzaktan eğitim programındaki öğretmenin kapalı olmasından rahatsız olmuş...

Ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği virüs bu zihniyetin umurunda değil varsa yoksa İslam...

Virüse bile çare buluruz ama Can Ataklı denen başörtüsü düşmanı herifin kara zihniyetine çare bulamayız. Allah sorsun.

Dünya 21.asrın en ciddi kriziyle karşı karşıya, @can_atakli_'nın derdi insanların giyimi. COVİD_19'dan daha tehlikeli olan işte bu zihniyet.

Bu Can Atakli için ortaya konulmuş bir suç yok mudur hala. Bu adam bu halka saldırmaya devam ediyor.

Kadınlara nasıl giyinmesi gerektiğini öğretmeye çalışmaktan vazgeçin. Can Ataklı bu zihniyetin şortlu kız görünce hakaret eden zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Kadınları kalıplara sokamazsınız.